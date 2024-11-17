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«Она что, купила это место?» Дмитрий Губерниев — о Елене Вяльбе на посту главы ФЛГР

«Она что, купила это место?» Дмитрий Губерниев — о Елене Вяльбе на посту главы ФЛГР
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Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о возможном уходе Елены Вяльбе с поста главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Разумеется, я могу представить, что Вяльбе уйдёт с поста главы ФЛГР. Она что, купила это место? Не могу понять. Для этого должно быть желание определённых людей. Если будет ей доверие, за неё проголосуют. Видимо, речь идёт о тех людях, которые хотят, чтобы мы были вечно отстранены. Она всю свою пользу перекрыла неимоверным вредом, который она сейчас приносит российским лыжам», – приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт.ру».

Отметим, что Вяльбе занимает пост главы ФЛГР с 2010 года.

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