Виктория Карль выиграла гонку на 10 км на предсезонном турнире в Муонио, Нисканен — вторая

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Виктория Карль выиграла гонку на 10 км свободным стилем на предсезонном турнире в Муонио (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 25.42,3.

Второе место заняла финская лыжница Кертту Нисканен с отставанием в 9,1 секунды. Тройку лучших замкнула Тереза Штадлобер из Австрии, проигравшая лидеру 28,5 секунды.

Лыжи. Предсезонный турнир в Муонио (Финляндия). Женщины, 10 км свободным стилем:

Виктория Карль (Германия) — 25.42,3. Кертту Нисканен (Финляндия) +9,1. Тереза Штадлобер (Австрия) +28,5. Пиа Финк (Германия) +47,1. Анне Кюллонен (Финляндия) +48,4. Катарина Хенниг (Германия) +1.00,8.