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Виктория Карль выиграла гонку на 10 км на предсезонном турнире в Муонио, Нисканен — вторая

Виктория Карль выиграла гонку на 10 км на предсезонном турнире в Муонио, Нисканен — вторая
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Виктория Карль выиграла гонку на 10 км свободным стилем на предсезонном турнире в Муонио (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 25.42,3.

Второе место заняла финская лыжница Кертту Нисканен с отставанием в 9,1 секунды. Тройку лучших замкнула Тереза Штадлобер из Австрии, проигравшая лидеру 28,5 секунды.

Лыжи. Предсезонный турнир в Муонио (Финляндия). Женщины, 10 км свободным стилем:

  1. Виктория Карль (Германия) — 25.42,3.
  2. Кертту Нисканен (Финляндия) +9,1.
  3. Тереза Штадлобер (Австрия) +28,5.
  4. Пиа Финк (Германия) +47,1.
  5. Анне Кюллонен (Финляндия) +48,4.
  6. Катарина Хенниг (Германия) +1.00,8.
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