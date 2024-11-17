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Федерико Пеллегрино победил в гонке на 10 км на турнире в Муонио

Федерико Пеллегрино победил в гонке на 10 км на турнире в Муонио
Paul Brechu/Getty Images
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Чемпион мира 2017 года в спринте итальянский лыжник Федерико Пеллегрино стал победителем гонки на 10 км свободным стилем на предсезонном турнире в Муонио (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 23.15,0, опередив занявшего второе место немца Фридриха Моха на 7,3 секунды. Тройку лучших замкнул представитель Финляндии Арси Руусканен, проигравший победителю 16,9 секунды.

Лыжи. Предсезонный турнир в Муонио (Финляндия). Мужчины, 10 км свободным стилем:

  1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 23.15,0.
  2. Фридрих Мох (Германия) +7,3.
  3. Арси Руусканен (Финляндия) +16,9.
  4. Давиде Грац (Италия) +17,0.
  5. Беньямин Мозер (Австрия) +17,6.
  6. Элиа Барп (Италия) +17,6.
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