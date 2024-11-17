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Горнолыжник Клеман Ноэль выиграл слалом на этапе Кубка мира в Леви

Горнолыжник Клеман Ноэль выиграл слалом на этапе Кубка мира в Леви
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Олимпийский чемпион 2022 года французский горнолыжник Клеман Ноэль одержал победу в дисциплине «слалом» на этапе Кубка мира в Леви (Финляндия). Вторым стал норвежец Хенрик Кристофферсен, тройку призёров замкнул представитель Швейцарии Лоик Мейар.

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Марсель Хиршер провёл вторую гонку после возвращения под флагом Нидерландов. Он занял итоговое 46-е место и не попал во вторую попытку.

Горные лыжи. Кубок мира. Леви, Финляндия. Мужчины. Слалом:

  1. Клеман Ноэль (Франция) — 1.53,98.
  2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) +0,8.
  3. Лоик Мейар (Швейцария) +0,95.
  4. Лукас Бротен (Бразилия) +1,05.
  5. Танги Неф (Швейцария) +1,36.
  6. Стивен Амье (Франция) +1,46.
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