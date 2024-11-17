Александр Большунов: около месяца был в состоянии болезни

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о своих ближайших соревновательных планах.

«В последние годы сезон начинаем в Хакасии. Несмотря на два перелёта, настроение хорошее, тем более что вчера получилось выиграть Гонку звёзд. По участию в Кубке Хакасии пока ничего не могу сказать, ведь первый старт уже завтра. Приедем на место и решим.

Пока оцениваю своё состояние как среднее, потому что около месяца был в состоянии болезни, только выздоровел — и вновь заболел. Сейчас первые четыре-пять дней, когда я более-менее чувствую себя нормально, только начинаю набирать какие-то кондиции. Загадывать не хочу.

В Вершине Тёи будет яркая и насыщенная спортивная борьба. Приезжайте и поддерживайте нас! Чем вас будет больше, тем быстрее будут наши секунды», — приводит слова Большунова телеграм-канал «Лыжная классика».

18-19 ноября на трассах Вершины Тёи пройдёт Кубок Хакасии, а 23-26 ноября состоится первый этап Кубка России по лыжным гонкам.