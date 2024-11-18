Смирнова выиграла спринт свободным стилем в Вершине Тёи, Крупицкая — вторая

В Вершине Тёи завершился женский спринт свободным стилем в рамках лыжных соревнований «Кубок Хакасии».

Победительницей гонки стала Екатерина Смирнова. Её результат — 3.40,79. Второй финишировала Евгения Крупицкая. Она отстала от лидера на 0,84 секунды. Тройку призёров замкнула Наталья Крамаренко (+1,29).

Женщины, «Кубок Хакасии», спринт свободным стилем, результаты:

1. Екатерина Смирнова (Тюмень) – 3.40,79.

2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +0,84.

3. Наталья Крамаренко (Свердловская область) +1,29.

4. Арина Рощина (Нижний Новгород) +1,65.

5. Анастасия Кириллова (Ханты-Мансийск) +2,79.

6. Ксения Шорохова (Тюмень) +6,05.