Смирнова выиграла спринт свободным стилем в Вершине Тёи, Крупицкая — вторая

В Вершине Тёи завершился женский спринт свободным стилем в рамках лыжных соревнований «Кубок Хакасии».
Победительницей гонки стала Екатерина Смирнова. Её результат — 3.40,79. Второй финишировала Евгения Крупицкая. Она отстала от лидера на 0,84 секунды. Тройку призёров замкнула Наталья Крамаренко (+1,29).
Женщины, «Кубок Хакасии», спринт свободным стилем, результаты:
1. Екатерина Смирнова (Тюмень) – 3.40,79.
2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +0,84.
3. Наталья Крамаренко (Свердловская область) +1,29.
4. Арина Рощина (Нижний Новгород) +1,65.
5. Анастасия Кириллова (Ханты-Мансийск) +2,79.
6. Ксения Шорохова (Тюмень) +6,05.