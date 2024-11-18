Иван Горбунов выиграл спринт свободным стилем на Кубке Хакасии

Российский лыжник Иван Горбунов стал победителем спринта свободным стилем на соревнованиях «Кубок Хакасии» в Вершинах Тёи. Его результат — 3.07,79. Второе место занял Денис Филимонов, отставший от лидера на 0,31 секунды. Тройку призёров замкнул Егор Митрошин с отставанием от победителя 0,74 секунды.

Кубок Хакасии — 2024. Вершина Тёи.

Спринт, свободный стиль, мужчины:

Иван Горбунов — 3.07,79. Денис Филимонов — отставание 0,31. Егор Митрошин +0,74. Дмитрий Пузанов +0,79. Иван Безматерных +1,47. Владислав Афанасьев +1,62.

Ранее среди женщин на этой дистанции победительницей стала Екатерина Смирнова с результатом 3.40,79.