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Иван Горбунов выиграл спринт свободным стилем на Кубке Хакасии

Иван Горбунов выиграл спринт свободным стилем на Кубке Хакасии
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Российский лыжник Иван Горбунов стал победителем спринта свободным стилем на соревнованиях «Кубок Хакасии» в Вершинах Тёи. Его результат — 3.07,79. Второе место занял Денис Филимонов, отставший от лидера на 0,31 секунды. Тройку призёров замкнул Егор Митрошин с отставанием от победителя 0,74 секунды.

Кубок Хакасии — 2024. Вершина Тёи.
Спринт, свободный стиль, мужчины:

  1. Иван Горбунов — 3.07,79.
  2. Денис Филимонов — отставание 0,31.
  3. Егор Митрошин +0,74.
  4. Дмитрий Пузанов +0,79.
  5. Иван Безматерных +1,47.
  6. Владислав Афанасьев +1,62.

Ранее среди женщин на этой дистанции победительницей стала Екатерина Смирнова с результатом 3.40,79.

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