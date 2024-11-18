Иван Горбунов выиграл спринт свободным стилем на Кубке Хакасии
Российский лыжник Иван Горбунов стал победителем спринта свободным стилем на соревнованиях «Кубок Хакасии» в Вершинах Тёи. Его результат — 3.07,79. Второе место занял Денис Филимонов, отставший от лидера на 0,31 секунды. Тройку призёров замкнул Егор Митрошин с отставанием от победителя 0,74 секунды.
Кубок Хакасии — 2024. Вершина Тёи.
Спринт, свободный стиль, мужчины:
- Иван Горбунов — 3.07,79.
- Денис Филимонов — отставание 0,31.
- Егор Митрошин +0,74.
- Дмитрий Пузанов +0,79.
- Иван Безматерных +1,47.
- Владислав Афанасьев +1,62.
Ранее среди женщин на этой дистанции победительницей стала Екатерина Смирнова с результатом 3.40,79.
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