Петтер Нортуг может пропустить старт на первых гонках сезона в Бейтостолене — TV2

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил, что может пропустить первый старт сезона в Бейтостолене в следующие выходные. Об этом сообщает телеканал ТV2. У спортсмена за несколько дней до первых гонок возникли проблемы со спиной.

Ранее 38-летний Петтер Нортуг допускал возможность своего возвращения в сборную Норвегии по лыжным гонкам и участие в чемпионате мира — 2025. Предполагалось, что он должен выступить на открытии зимнего сезона в Бейтостолене впервые с 2018 года в спринте и индивидуальной гонке на 10 км. Соревнования пройдут с 20 по 22 ноября.