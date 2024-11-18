Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Петтер Нортуг может пропустить старт на первых гонках сезона в Бейтостолене — TV2

Петтер Нортуг может пропустить старт на первых гонках сезона в Бейтостолене — TV2
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил, что может пропустить первый старт сезона в Бейтостолене в следующие выходные. Об этом сообщает телеканал ТV2. У спортсмена за несколько дней до первых гонок возникли проблемы со спиной.

Ранее 38-летний Петтер Нортуг допускал возможность своего возвращения в сборную Норвегии по лыжным гонкам и участие в чемпионате мира — 2025. Предполагалось, что он должен выступить на открытии зимнего сезона в Бейтостолене впервые с 2018 года в спринте и индивидуальной гонке на 10 км. Соревнования пройдут с 20 по 22 ноября.

Материалы по теме
Петтера Нортуга раскритиковали за контракт с сетью ресторанов быстрого питания
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android