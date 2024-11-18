Александр Большунов примет участие в классической разделке на Кубке Хакасии

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала стартовый лист на мужскому гонку с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках Кубка Хакасии, который проходит в Вершине Тёи. Старт разделки назначен на 8:30 мск.

Отметим, что на гонку заявился сильнейший лыжник страны – трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Он уйдёт на дистанцию под 54-м номером.

Лыжные гонки. Кубок Хакасии. Гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль. Мужчины. Стартовый лист:

31. Андрей Ларьков.

32. Илья Порошкин.

39. Антон Тимашов.

42. Константин Тиунов.

48. Александр Ившин

49. Андрей Собакарёв.

50. Денис Спицов.

52. Артём Мальцев.

54. Александр Бакуров.

56. Александр Большунов.

58. Илья Семиков.

60. Сергей Ардашев.