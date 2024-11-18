Фалеева, Кулешова, Непряева и другие выступят в разделке на 5 км в рамках Кубка Хакасии

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала стартовый лист на женскую гонку с раздельным стартом на 5 км в классическом стиле в рамках Кубка Хакасии, который проходит в Вершине Тёи. Старт разделки назначен на 7:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок Хакасии. Гонка с раздельным стартом, 5 км, классический стиль. Женщины. Стартовый лист:

107. Алёна Баранова.

108. Анастасия Кулешова.

110. Евгения Крупицкая.

118. Алина Пеклецова.

119. Анастасия Фалеева.

121. Дарья Непряева.

122. Лидия Горбунова.

124. Анастасия Прокофьева.

126. Елизавета Пантрина.

130. Екатерина Никитина.

132. Елизавета Маслакова

136. Екатерина Смирнова.

138. Мария Истомина.