Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Фалеева, Кулешова, Непряева и другие выступят в разделке на 5 км в рамках Кубка Хакасии

Фалеева, Кулешова, Непряева и другие выступят в разделке на 5 км в рамках Кубка Хакасии
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала стартовый лист на женскую гонку с раздельным стартом на 5 км в классическом стиле в рамках Кубка Хакасии, который проходит в Вершине Тёи. Старт разделки назначен на 7:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок Хакасии. Гонка с раздельным стартом, 5 км, классический стиль. Женщины. Стартовый лист:

107. Алёна Баранова.
108. Анастасия Кулешова.
110. Евгения Крупицкая.
118. Алина Пеклецова.
119. Анастасия Фалеева.
121. Дарья Непряева.
122. Лидия Горбунова.
124. Анастасия Прокофьева.
126. Елизавета Пантрина.
130. Екатерина Никитина.
132. Елизавета Маслакова
136. Екатерина Смирнова.
138. Мария Истомина.

Материалы по теме
Большунов устроил феерию на старте сезона! Вырвал для команды победу в Гонке звёзд
Большунов устроил феерию на старте сезона! Вырвал для команды победу в Гонке звёзд
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android