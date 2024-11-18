Петтер Нортуг рассказал, что может подкосить Йоханнеса Клебо на ЧМ-2025 в Тронхейме

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг рассказал, с какими трудностями может столкнуться его соотечественник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо на чемпионате мира.

«Единственное, что может подкосить Йоханнеса, — это давление, с которым он столкнётся. Этот чемпионат будет отличаться от тех, на которых он бывал раньше. Это давление, которое он, вероятно, не испытывал в такой степени. Там много суеты и суматохи, а ещё нужно сохранять спокойствие, когда что-то происходит. На домашнем чемпионате мира, который мы провели в Осло, шум был просто запредельным, когда ты был за пределами своего отеля».

Для Йоханнеса сейчас важно, чтобы вокруг него были те, кто защищает его, заботится о нём, чтобы он мог выполнять эту работу. Быть готовым к началу сезона будет очень важно. И особенно когда всё начнёт накаляться в преддверии чемпионата мира, потому что не всё может пройти гладко», — приводит слова Нортуга NRK.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в 2025 году пройдёт в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.