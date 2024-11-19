Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Горбунова выиграла индивидуальную гонку в Вершине Тёи, Фалеева — вторая

Горбунова выиграла индивидуальную гонку в Вершине Тёи, Фалеева — вторая
Комментарии

В Вершине Тёи завершилась женская индивидуальная гонка с раздельным стартом в рамках лыжных соревнований «Кубок Хакасии». Победительницей гонки стала Лидия Горбунова. Её результат — 14.38,8. Второй финишировала Анастасия Фалеева. Она отстала от лидера на 0,15 секунды. Тройку призёров замкнула Арина Каличева (+0,18).

Женщины, «Кубок Хакасии», индивидуальная гонка с раздельным стартом, результаты:

1. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) – 14.38,8

2. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +0,15.

3. Арина Каличева (Москва) +0,18.

4. Елизавета Маслакова (Москва) +0,21.

5. Руслана Дьякова (Красноярский край) +0,25.

6. Екатерина Никитна (Москва) +0,27.

Материалы по теме
Великая Йохауг всё-таки вернулась! Её цель — выиграть золото на домашнем чемпионате мира
Великая Йохауг всё-таки вернулась! Её цель — выиграть золото на домашнем чемпионате мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android