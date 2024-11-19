Илья Семиков выиграл разделку на Кубке Хакасии, Александр Большунов — пятый

Российский лыжник Илья Семиков стал победителем гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на соревнованиях «Кубок Хакасии» в Вершинах Тёи. Его результат — 25.00,3. Второе место занял Сергей Ардашев, отставший от лидера на 17,7 секунды. Тройку призёров замкнул Александр Ившин с отставанием от победителя 27,1 секунды.

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял итоговое пятое место, отстав от лидера на 35,5 секунды.

Лыжные гонки. Кубок Хакасии. Гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль. Мужчины. Результаты:

Илья Семиков — 25.00,3. Сергей Ардашев — отставание 17,7. Александр Ившин +27,1. Павел Соловьёв +31,7. Александр Большунов +35,5. Илья Порошкин +36,3.