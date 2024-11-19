Второй этап Кубка России по лыжным гонкам перенесли из-за недостатка снега в Тюмени

Второй этап Кубка России сезона-2024/2025 по лыжным гонкам был перенесён из Тюмени в Вершину Тёи. Причиной этого стал недостаток снега в Тюмени.

Первый этап Кубка России также состоится в Вершине Тёи с 23 по 26 ноября. Второй этап пройдёт с 1 по 3 декабря там же.

В рамках первого этапа пройдут две гонки с раздельным стартом (10 км у женщин и 15 км у мужчин) и спринт. На втором этапе планируется проведение гонки с раздельным стартом 10 км, спринт и масс-старт на дистанции 20 км.

Сегодня, 19 ноября, Илья Семиков и Лидия Горбунова выиграли гонки с раздельным стартом на Кубке Хакасии, который также проходит в Вершине Тёи.