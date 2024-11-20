«Не думаю, что кто-то участвовал в КМ с протезом колена». Регенсбург — о возвращении Вонн

Олимпийская чемпионка немецкая горнолыжница Виктория Регенсбург отреагировала на возобновление карьеры 40-летней американки Линдси Вонн.

«Я не думаю, что кто-то когда-либо участвовал в гонках Кубка мира с протезом колена. Мне очень любопытно посмотреть, как это повлияет на неё в гонках с ограничениями из-за скорости, переходов, движения по пересечённой местности и прыжков», — приводит слова Вонн Eurosport.

Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, рекордсменка женского Кубка мира по общему количеству побед на отдельных этапах. Напомним, после чемпионата мира 2019 года американка, на счету которой 82 победы в индивидуальном зачёте Кубка мира, объявила о своём уходе из горнолыжного спорта из-за травмы колена.