Бородавко рассказал о проблемах Большунова со здоровьем перед стартом сезона-2024/2025

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о трудностях, с которыми перед стартом сезона-2024/2025 столкнулся трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов.

Ранее Большунов принял участие в гонке на 10 км с раздельным стартом в классическом стиле в рамках Кубка Хакасии. Александр финишировал пятым с отставанием от лидера в 35,5 секунды.

«У Александра, к сожалению, начало сезона сложилось не очень: он переболел дважды – в октябре и ноябре. Поэтому тот объём работы, который был запланирован, увы, не полностью удалось выполнить. Абсолютно не было скоростной работы. Конечно, потихонечку будет набирать форму за счёт стартов, поскольку сейчас уже другого выхода нет.

В плане здоровья Большунова могу сказать, что есть остаточные явления, всё-таки после болезни полностью не удалось излечиться. Всё это в процессе. Будем надеяться, что с каждым днём здоровье Александра будет улучшаться и его спортивная форма – тоже», — приводит слова Бородавко «Советский спорт».