Второй этап Кубка России по лыжным гонкам пройдёт по запланированной программе

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам, перенесённый из Тюмени в Вершину Тёи, пройдёт по той же программе, что и был запланирован. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Фото: Корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин
Кубок России по лыжным гонкам — спортивное соревнование, ежегодно проводимое Федерацией лыжных гонок России. Напомним, накануне, 20 ноября, стало известно, что второй этап Кубка России перенесли из Тюмени из-за нехватки снега. Первый этап Кубка России пройдет в Вершине Теи с 23 по 26 ноября.
Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам (время — московское):
23 ноября, суббота
07.00 — 10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины;
08.45 — 15 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины.
25 ноября, понедельник
07.00 — спринт, свободный стиль, мужчины и женщины, квалификация;
09.00 — спринт, свободный стиль, мужчины и женщины, финалы.
26 ноября, вторник
07.00 — 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины;
08.45 — 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины.