Второй этап Кубка России по лыжным гонкам пройдёт по запланированной программе

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам, перенесённый из Тюмени в Вершину Тёи, пройдёт по той же программе, что и был запланирован. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Фото: Корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин

Кубок России по лыжным гонкам — спортивное соревнование, ежегодно проводимое Федерацией лыжных гонок России. Напомним, накануне, 20 ноября, стало известно, что второй этап Кубка России перенесли из Тюмени из-за нехватки снега. Первый этап Кубка России пройдет в Вершине Теи с 23 по 26 ноября.

Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам (время — московское):

23 ноября, суббота

07.00 — 10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины;

08.45 — 15 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины.

25 ноября, понедельник

07.00 — спринт, свободный стиль, мужчины и женщины, квалификация;

09.00 — спринт, свободный стиль, мужчины и женщины, финалы.

26 ноября, вторник

07.00 — 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины;

08.45 — 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины.