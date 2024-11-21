Андрей Мельниченко выиграл коньковую разделку на 10 км в Кировске, Белов стал 14-м

Призёр этапов Кубка мира российский лыжник Андрей Мельниченко стал победителем гонки с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках Всероссийских соревнований «Хибинская гонка», которые проходят в Кировске. Мельниченко, ушедший на трассу под 48-м номером, преодолел дистанцию за 23.49,6.

Лыжные гонки. «Хибинская гонка», Кировск. Гонка с раздельным стартом, 10 км. Мужчины. Свободный стиль:

1. Андрей Мельниченко – 23.49,6.

2. Андрей Алипкин – отставание 22,3.

3. Андрей Кузнецов + 23,2.

4. Александр Гребенько + 37,5.

5. Олег Поляков + 52,6.

6. Максим Ковалёв + 1.00,5…

14. Евгений Белов + 1.24,7…

16. Ермил Вокуев + 1.26,0.

За победу в «Хибинской гонке» Мельниченко получит 150 тыс. рублей, Алипкин – 100 тыс., Кузнецов – 70 тыс.