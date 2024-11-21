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Васильева выиграла коньковую разделку на 5 км в Кировске, Перевозчикова финишировала 2-й

Васильева выиграла коньковую разделку на 5 км в Кировске, Перевозчикова финишировала 2-й
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Чемпионка Универсиады-2017 30-летняя российская лыжница Лилия Васильева стала победительницей гонки с раздельным стартом на 5 км в свободном стиле в рамках Всероссийских соревнований «Хибинская гонка», которые проходят в Кировске. Васильева, ушедшая на трассу под 42-м номером, преодолела дистанцию за 13.31,6.

Лыжные гонки. «Хибинская гонка», Кировск. Гонка с раздельным стартом, 5 км. Женщины. Свободный стиль:

1. Лилия Васильева – 13.31,6.
2. Алёна Перевозчикова – отставание 2,5.
3. Светлана Заборская + 7,0.

За победу в «Хибинской гонке» Васильева получит 150 тыс. рублей, Перевозчикова – 100 тыс., Заборская – 70 тыс.

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