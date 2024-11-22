Тренер Кристине Шистад: cейчас она, как раненая, голодная хищница

Лаге Софьенлунд, личный тренер Кристине Ставос Шистад, рассказал о состоянии норвежской лыжницы после операции на желудке, перенесённой две недели назад.

«Сейчас Кристине, как раненая, голодная хищница, которая жаждет вернуться на вершину. У нас есть ещё три месяца до главного старта сезона. За месяц или два вернуться в элиту мирового спринта будет сложно — если ей удастся, то это будет подвигом. На стороне Кристин играет то, что у неё хорошая тренировочная база. Потеря нескольких недель тренировок — неприятный момент, но не трагедия. Важно не форсировать реабилитацию после операции», — приводит слова Софьенлунда VG.

Напомним, в прошлом сезоне Шистад заняла второе место в спринтерском зачёте Кубка мира — 2023/2024, уступив лишь шведской лыжнице Линн Сван.