«Шведки не будут знать, чего от неё ожидать на ЧМ». Тренер Шистад — о пропуске этапов КМ

Лаге Софьенлунд, личный тренер Кристине Ставос Шистад, рассказал о положительном моменте в том, что норвежская лыжница пропустит большинство этапов Кубка мира после операции на желудке.

«У шведок будет меньше возможностей опробовать тактику против Кристин. Они не будут знать, чего от неё ожидать в Тронхейме на чемпионате мира. Сможет ли она остаться верна себе и подкинуть им неприятный сюрприз? Я думаю, что в спринте будет битва за победу между Шистад и Линн Сван. Шведка будет лидировать, но всё решится на последних метрах финальной гонки», — приводит слова Софьенлунда VG.

Напомним, в прошлом сезоне Шистад заняла второе место в спринтерском зачёте Кубка мира-2023/2024, уступив в споре за малый Хрустальный глобус Линн Сван.