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Норвежский тренер: занятия с Йохауг не сделают Шистад более выносливой

Норвежский тренер: занятия с Йохауг не сделают Шистад более выносливой
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Лаге Софьенлунд, личный тренер Кристине Ставос Шистад, рассказал о подготовке норвежской лыжницы к предстоящему сезону по индивидуальному графику.

«В родном клубе Коннеруда у Кристин есть всё для хорошей подготовки. Её спарринг-партнёрами являются парни из молодёжной команды. Это тот вариант, который и её, и меня полностью устраивает. Не думаю, что интервалы с Йохауг сделают Кристин более выносливой или что это как-то поможет увеличить финишную скорость девчонок из норвежской сборной.
Впрочем, не исключаю того, что в будущем Шистад будет участвовать в тренировках с основной национальной командой», — приводит слова Софьенлунда VG.

25-летняя Шистад перенесла операцию на желудке и не сможет выступить на первых стартах сезона-2024/2025. Напомним, в этом году 36-летняя Йохауг объявила о возвращении в спорт.

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