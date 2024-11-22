Ане Стенсет выиграла квалификацию спринта на открытии сезона в Бейтоштоллене

Представительница Норвегии Ане Аппельквист Стенсет выиграла квалификационный раунд спринтерской гонки классическим стилем на домашнем турнире в Бейтоштоллене, который считается открытием сезона у лыжников. Она преодолела дистанцию за 2.53,03 секунды.

Второе и третье места заняли её соотечественницы Хедда Остберг Амундсен и Матильде Мюрвольд соответственно. Ещё одна норвежская лыжница двукратная чемпионка мира в эстафете Тириль Венг показала пятое время в квалификации, а вице-чемпионка мира в командном спринте швейцарка Надине Фендрих расположилась на восьмой строчке. Всего из 30 квалифицировавшихся в финальный этап лыжниц 26 представляют Норвегию.

Лыжи. Открытие сезона в Бейтоштоллене (Норвегия). Спринт — 1,3 км.

Женщины, квалификация:

Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — 2.53,03 секунды Хедда Остберг Амундсен (Норвегия) — отставание +3,34 Матильде Мюрвольд (Норвегия) +4,96