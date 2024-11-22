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Йоханнес Клебо показал лучшее время в квалификации на открытии сезона в Бейтоштоллене

Йоханнес Клебо показал лучшее время в квалификации на открытии сезона в Бейтоштоллене
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Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо стал победителем квалификационного раунда в спринте классическим стилем на домашнем турнире в Бейтоштоллене, который считается открытием сезона у лыжников. Он пробежал дистанцию 1,3 км за 2.30,53 секунды.

Соотечественник Клебо действующий обладатель Кубка мира Харальд Амундсен показал второе время в квалификации. Олимпийский чемпион Эрик Вальнес замкнул тройку сильнейших.

Лыжи. Открытие сезона в Бейтоштоллене (Норвегия). Спринт — 1,3 км.

Мужчины, квалификация:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.30,53 секунды.
  2. Харальд Амундсен (Норвегия) — отставание + 0,72.
  3. Эрик Вальнес (Норвегия) + 0,83.
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