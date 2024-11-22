Йоханнес Клебо показал лучшее время в квалификации на открытии сезона в Бейтоштоллене
Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо стал победителем квалификационного раунда в спринте классическим стилем на домашнем турнире в Бейтоштоллене, который считается открытием сезона у лыжников. Он пробежал дистанцию 1,3 км за 2.30,53 секунды.
Соотечественник Клебо действующий обладатель Кубка мира Харальд Амундсен показал второе время в квалификации. Олимпийский чемпион Эрик Вальнес замкнул тройку сильнейших.
Лыжи. Открытие сезона в Бейтоштоллене (Норвегия). Спринт — 1,3 км.
Мужчины, квалификация:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.30,53 секунды.
- Харальд Амундсен (Норвегия) — отставание + 0,72.
- Эрик Вальнес (Норвегия) + 0,83.
Комментарии