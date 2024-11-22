Ане Стенсет выиграла спринт на открытии сезона в Бейтостолене, Тириль Венг — третья

Представительница Норвегии Ане Аппельквист Стенсет выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на домашнем турнире в Бейтостолене, который считается открытием сезона у лыжников. Она преодолела дистанцию за 2.56,07.

Второе место заняла её соотечественница Кристин Эустгулен Фоснес, опередившая двукратную чемпионку мира в эстафетных гонках Тириль Венг, ставшую третьей, по фотофинишу.

Лыжи. Открытие сезона в Бейтостолене (Норвегия). Спринт — 1,3 км.

Женщины, финал:

Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — 2.56,07. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) — отставание +0,95. Тириль Венг (Норвегия) +0,96.