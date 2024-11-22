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Йоханнес Клебо выиграл спринт на открытии сезона в Бейтостолене, Вальнес — второй

Йоханнес Клебо выиграл спринт на открытии сезона в Бейтостолене, Вальнес — второй
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Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на домашнем турнире в Бейтостолене, который считается открытием сезона у лыжников. В финальной гонке он пробежал дистанцию 1,3 км за 2.30,62.

Соотечественник Клебо олимпийский чемпион в командном спринте Эрик Вальнес показал второе время. Замкнул тройку сильнейших ещё один представитель Норвегии, Сиверт Вийг.

Лыжи. Открытие сезона в Бейтостолене (Норвегия). Спринт.

Мужчины, финал:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.30,62.
  2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 1,53.
  3. Сиверт Вийг (Норвегия) +1,94.
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