Йоханнес Клебо выиграл спринт на открытии сезона в Бейтостолене, Вальнес — второй

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на домашнем турнире в Бейтостолене, который считается открытием сезона у лыжников. В финальной гонке он пробежал дистанцию 1,3 км за 2.30,62.

Соотечественник Клебо олимпийский чемпион в командном спринте Эрик Вальнес показал второе время. Замкнул тройку сильнейших ещё один представитель Норвегии, Сиверт Вийг.

Лыжи. Открытие сезона в Бейтостолене (Норвегия). Спринт.

Мужчины, финал:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.30,62. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 1,53. Сиверт Вийг (Норвегия) +1,94.