Йоханнес Клебо выиграл спринт на открытии сезона в Бейтостолене, Вальнес — второй
Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на домашнем турнире в Бейтостолене, который считается открытием сезона у лыжников. В финальной гонке он пробежал дистанцию 1,3 км за 2.30,62.
Соотечественник Клебо олимпийский чемпион в командном спринте Эрик Вальнес показал второе время. Замкнул тройку сильнейших ещё один представитель Норвегии, Сиверт Вийг.
Лыжи. Открытие сезона в Бейтостолене (Норвегия). Спринт.
Мужчины, финал:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.30,62.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 1,53.
- Сиверт Вийг (Норвегия) +1,94.
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