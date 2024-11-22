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Йонна Сундлинг и Эдвин Ангер победили в спринтах на соревнованиях в Бруксвалларне

Йонна Сундлинг и Эдвин Ангер победили в спринтах на соревнованиях в Бруксвалларне
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Шведская лыжница олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг выиграла спринт свободным стилем на домашних соревнованиях в Бруксвалларне.

Второе место заняла призёр Олимпийских игр — 2022 шведка Майя Дальквист, отставшая в финальном забеге от победительницы на 2,27 секунды. Тройку сильнейших замкнула ещё одна представительница Швеции, Йоханна Хагстрём (+2,68). Действующая обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерских гонках Линн Сван заняла пятое место (+5,03).

В мужском спринте победу одержал призёр этапа Кубка мира шведский лыжник Эдвин Ангер. В финале он опередил занявшего второе место соотечественника Маркуса Грате на 1,19 секунды. Третьим в финале финишировал ещё один швед, Эмиль Даниэльссон (+1,79).

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