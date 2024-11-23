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Вяльбе: интерес к лыжным гонкам без международных стартов не падает, а приумножается

Вяльбе: интерес к лыжным гонкам без международных стартов не падает, а приумножается
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась ожиданиями от предстоящего сезона.

«Надеюсь, что все спортсмены покажут в этом сезоне максимальный результат и будет хорошая борьба. Мы не ощущаем, что без международных стартов интерес к лыжным гонкам падает, интерес даже приумножается. Сохраняют ли спортсмены мотивацию? Надо спрашивать у них. Я не понимаю, что такое мотивация у спортсменов. У них должна быть цель», — приводит слова Вяльбе Metaratings.

Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с 2022 года. 27 сентября стало известно, что организация не планирует никаких изменений в этом вопросе.

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