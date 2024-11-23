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Савелий Коростелёв: надеюсь, что Москва и Тюмень навяжут нам, татарам, хорошую борьбу

Савелий Коростелёв: надеюсь, что Москва и Тюмень навяжут нам, татарам, хорошую борьбу
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20-летний российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров и чемпион России в спринте и эстафете Савелий Коростелёв прокомментировал свой переход из сборной Архангельской области в сборную Татарстана.

— Что для тебя изменилось после перехода из Архангельска в Татарстан? Или ничего, кроме названия региона?
— С точки зрения личных условий – практически ничего, только работодатель новый. С точки зрения организации рабочего процесса – в Татарстане чётко отлажена система.

— Не перебор ли это? В одном регионе собрана сборная России. Соцсети федерации лыжных гонок Татарстана как-то пошутили, что могут выставлять отдельную команду на Кубок мира, за что словили хейт.
— Действительно, хотелось бы больше конкуренции в эстафетах, поскольку в личных гонках каждый сам за себя и ничего толком не меняется. Надеюсь, что в этом году Москва и Тюмень навяжут нам, татарам, замечательной команде, хорошую борьбу, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Видео: Коростелёв проводит тренировку на лыжах с сыном Сорина на спине

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