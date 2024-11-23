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Лидия Горбунова выиграла гонку классическим стилем на 10 км в Вершине Тёи

Лидия Горбунова выиграла гонку классическим стилем на 10 км в Вершине Тёи
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В Вершине Тёи завершилась женская гонка с раздельным стартом в классическом стиле в рамках первого этапа Кубка России — 2024/2025. Победительницей гонки с результатом 29.18,8 стала Лидия Горбунова, представляющая Республику Татарстан. Второй финишировала Екатерина Смирнова из сборной Тюменской области, отставшая от лидера на 7,2 секунды. Тройку призёров замкнула Арина Каличева (Москва) — +28,5 сек.

Женщины, 1-й этап Кубка России, гонка с раздельным стартом классическим стилем на 10 км, результаты:

1. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) – 29.18,8.

2. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +7,2.

3. Арина Каличева (Москва) +28,5.

4. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +35,5.

5. Екатерина Никитина (Москва) +35,6.

6. Алина Пеклецова (Вологодская область) +41,2.

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