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Савелий Коростелёв: лыжники стали более медийными и узнаваемыми

Савелий Коростелёв: лыжники стали более медийными и узнаваемыми
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20-летний российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров и чемпион России Савелий Коростелёв высказался о популярности лыжных гонок в России.

— Лыжи — нишевый и не медийный вид спорта?
— Абсолютно не согласен! Ну какой это нишевый вид, если на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России больше всего наград выиграли лыжники? Вопрос медийности, конечно, присутствует, но за то время, что мы находимся в отстранении, лыжники стали более медийными и узнаваемыми.

— Тебя стали чаще узнавать в обычной жизни?
— Да, и каждый раз у меня это вызывает удивление. Прикольный момент был, когда мы с друзьями летом пошли на футбол, посмотреть матч ЦСКА. Сидим на какой-то трибуне, внезапно подошли болельщики, попросили сфотографироваться. А относительно недавно ходил на медиафутбол, там тоже ребята частенько подходили, это приятно, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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