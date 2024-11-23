Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв предложил ввести смешанный командный спринт в лыжный календарь

Савелий Коростелёв предложил ввести смешанный командный спринт в лыжный календарь
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров и чемпион России Савелий Коростелёв считает, что в календарь лыжных гонок стоит ввести смешанный командный спринт.

— Что бы ты добавил в официальный календарь лыжных гонок, какой формат?
— Возможно, смешанный командный спринт. Считаю, это жизнеспособный формат в том числе и на Кубке мира. И там есть страны, и у нас есть регионы, которые не могут выставить полноценные эстафетные составы. Когда мы с Машей Истоминой выступали за Пермский край, у нас не собиралась эстафета. А если бы у нас был смешанный командный спринт, мы могли бы и за высокие места бороться. Но зато у нас смешанная эстафета на чемпионате России будет.

— Как считаешь, ты пробьёшься в состав?
— Надеюсь очень на это. Но как минимум на вторую команду рассчитываю, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
«Если не смог обыграть Большунова, значит, сам недоработал». Честный Савелий Коростелёв
Эксклюзив
«Если не смог обыграть Большунова, значит, сам недоработал». Честный Савелий Коростелёв
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android