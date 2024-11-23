Савелий Коростелёв предложил ввести смешанный командный спринт в лыжный календарь

20-летний российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров и чемпион России Савелий Коростелёв считает, что в календарь лыжных гонок стоит ввести смешанный командный спринт.

— Что бы ты добавил в официальный календарь лыжных гонок, какой формат?

— Возможно, смешанный командный спринт. Считаю, это жизнеспособный формат в том числе и на Кубке мира. И там есть страны, и у нас есть регионы, которые не могут выставить полноценные эстафетные составы. Когда мы с Машей Истоминой выступали за Пермский край, у нас не собиралась эстафета. А если бы у нас был смешанный командный спринт, мы могли бы и за высокие места бороться. Но зато у нас смешанная эстафета на чемпионате России будет.

— Как считаешь, ты пробьёшься в состав?

— Надеюсь очень на это. Но как минимум на вторую команду рассчитываю, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.