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Коростелёв выиграл гонку на 15 км в рамках 1-го этапа Кубка России, Большунов стал седьмым

Коростелёв выиграл гонку на 15 км в рамках 1-го этапа Кубка России, Большунов стал седьмым
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Двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв, выступающий за Республику Татарстан, стал победителем гонки на 15 км с раздельным стартом классическим стилем в рамках первого этапа Кубка России — 2024/2025. Он пробежал дистанцию за 36.37,3 секунды.

Второе место занял представитель республики Коми Евгений Семяшкин, проигравший победителю 17,2 секунды. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Татарстана Иван Горбунов, отставший от лидера на 19,3 секунды. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал седьмой результат.

Лыжные гонки. Кубок России. Мужчины, 1-й этап, гонка с раздельным стартом классическим стилем на 15 км:

  1. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) -  36.37,3 секунды.
  2. Евгений Семяшкин  (Республика Коми) — отставание + 17,2.
  3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) + 19,3.
  4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) + 20,8.
  5. Андрей Сахаров (Костромская область) + 36,6.
  6. Александр Ившин (Республика Удмуртия) + 40,7.
  7. Александр Большунов  (Республика Татарстан) + 44,3.
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