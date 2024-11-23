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«Мне привезли трамвайную остановку». Александр Большунов — о выступлении в гонке на 15 км

«Мне привезли трамвайную остановку». Александр Большунов — о выступлении в гонке на 15 км
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё выступление в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим стилем в рамках первого этапа Кубка России — 2024/2025. Спортсмен преодолел дистанцию за 38.20,6 секунды и с отставанием от лидера в 44,3 занял седьмое место.

«Ребята были сильнее, сегодня они мне привезли целую трамвайную остановку, поэтому пойду потренируюсь. Я уже переболел, поэтому всё нормально. Нужно было постараться ровно пройти 15 км и, кажется, это получилось. Негатив в том, что проиграл много и даже не знаю, чем именно сейчас заниматься», — сказал Большунов в интервью пресс-службе Федерации лыжных гонок России.

Победителем гонки стал Савелий Коростелёв, второе место занял представитель Республики Коми Евгений Семяшкин, тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Татарстана Иван Горбунов.

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