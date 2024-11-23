Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«У Саши Большунова состояние не то». Коростелёв — о победе в гонке на 15 км в рамках КР

«У Саши Большунова состояние не то». Коростелёв — о победе в гонке на 15 км в рамках КР
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв, выступающий за Республику Татарстан, прокомментировал своё победное выступление в 15-километровой гонке с раздельным стартом классическим стилем в рамках первого этапа Кубка России — 2024/2025.

«В целом своим состоянием доволен сегодня. На зарядке почувствовал, что готовность какая-то присутствует. Тренировались с прицелом на несколько гонок, так что результатом сегодняшним доволен. У Саши Большунова состояние не то, на чемпионате России всё увидим», — сказал Коростелёв в интервью пресс-службе Федерации лыжных гонок России.

Второе место в гонке занял представитель Республики Коми Евгений Семяшкин, проигравший победителю 17,2 секунды. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Татарстана Иван Горбунов, отставший от лидера на 19,3 секунды. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал седьмой результат с отставанием от лидера в 44,3 секунды.

Материалы по теме
«Мне привезли трамвайную остановку». Александр Большунов — о выступлении в гонке на 15 км
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android