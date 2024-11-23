«У Саши Большунова состояние не то». Коростелёв — о победе в гонке на 15 км в рамках КР

Двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв, выступающий за Республику Татарстан, прокомментировал своё победное выступление в 15-километровой гонке с раздельным стартом классическим стилем в рамках первого этапа Кубка России — 2024/2025.

«В целом своим состоянием доволен сегодня. На зарядке почувствовал, что готовность какая-то присутствует. Тренировались с прицелом на несколько гонок, так что результатом сегодняшним доволен. У Саши Большунова состояние не то, на чемпионате России всё увидим», — сказал Коростелёв в интервью пресс-службе Федерации лыжных гонок России.

Второе место в гонке занял представитель Республики Коми Евгений Семяшкин, проигравший победителю 17,2 секунды. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Татарстана Иван Горбунов, отставший от лидера на 19,3 секунды. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал седьмой результат с отставанием от лидера в 44,3 секунды.