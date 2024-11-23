Терезе Йохауг — перед открытием сезона: у меня сейчас очень высокий уровень мастерства

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств Терезе Йохауг рассказала о своём состоянии перед началом лыжного сезона-2024/2025.

«Я думаю примерно так: в последние два года, когда я не участвовала в международных стартах, мой уровень был намного выше, чем в 2020–2022 годах. Да, у меня сейчас очень высокий уровень мастерства. В индивидуальных гонках в соревновательный период, когда я участвовала, мой уровень тоже был высок, но не такой, как сейчас», — приводит слова Йохауг Expressen.

Сегодня, 23 ноября, 36-летняя Йохауг примет участие в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на домашних соревнованиях в Бейтостолене, которые являются открытием сезона у лыжников.

Напомним, в 2024 году Йохауг объявила о возвращении в спорт после перерыва в выступлениях с марта 2022 года.