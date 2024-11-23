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«Я готова к поражению». Терезе Йохауг — об участии в гонке на 10 км в Бейтостолене

«Я готова к поражению». Терезе Йохауг — об участии в гонке на 10 км в Бейтостолене
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о своём состоянии перед началом лыжного сезона-2024/2025.

«Я не знаю, смогу ли развить максимальную скорость, которая была у меня раньше. Это то, в чём я больше всего не уверена до начала соревнований. Так что я готова к тому, что на 10 километрах буду не в лучшей форме. Я готова к поражению», — приводит слова Йохауг Expressen.

Сегодня, 23 ноября, 36-летняя Йохауг примет участие в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на домашних соревнованиях в Бейтостолене, которые являются открытием сезона у лыжников. Напомним, в 2023 году 36-летняя Йохауг впервые стала мамой, а в этом году объявила о возвращении в спорт.

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