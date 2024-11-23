Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв ответил на вопрос о взаимоотношениях с Александром Большуновым

Савелий Коростелёв ответил на вопрос о взаимоотношениях с Александром Большуновым
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель первой гонки Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв высказался о соперничестве с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

— Ты готов вести себя на трассе так же, как Большунов?
— Я понимаю, о чём ты говоришь, но нет, не готов. Каждый бегает так, как считает нужным.

— Какие у вас отношения?
— Никаких. Привет-пока. Ну я со всеми практически здороваюсь, про Сашу не знаю, он выглядит более закрытым.

— Сколько уверенности придала тебе победа в гонке в гору, когда ты обыграл Большунова в очной борьбе?
— Да что она может дать? Я просто счастлив был от того, что это последняя гонка. Гора – слишком специфичная гонка. Эмоции были и от того, что всё, можно будет отдыхать, и вообще от всего подряд. Я просто отпустил всё и бежал по кайфу. Всё осталось на той горе, в том сезоне. Теперь же начинается новый сезон, открывается чистый лист, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
«Если не смог обыграть Большунова, значит, сам недоработал». Честный Савелий Коростелёв
Эксклюзив
«Если не смог обыграть Большунова, значит, сам недоработал». Честный Савелий Коростелёв
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android