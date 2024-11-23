Савелий Коростелёв ответил на вопрос о взаимоотношениях с Александром Большуновым

Победитель первой гонки Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв высказался о соперничестве с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

— Ты готов вести себя на трассе так же, как Большунов?

— Я понимаю, о чём ты говоришь, но нет, не готов. Каждый бегает так, как считает нужным.

— Какие у вас отношения?

— Никаких. Привет-пока. Ну я со всеми практически здороваюсь, про Сашу не знаю, он выглядит более закрытым.

— Сколько уверенности придала тебе победа в гонке в гору, когда ты обыграл Большунова в очной борьбе?

— Да что она может дать? Я просто счастлив был от того, что это последняя гонка. Гора – слишком специфичная гонка. Эмоции были и от того, что всё, можно будет отдыхать, и вообще от всего подряд. Я просто отпустил всё и бежал по кайфу. Всё осталось на той горе, в том сезоне. Теперь же начинается новый сезон, открывается чистый лист, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.