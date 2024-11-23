«Я за любой кипиш». Савелий Коростелёв — о шоу-соревнованиях

Российский лыжник Савелий Коростелёв заявил о готовности соревноваться с другими спортсменами в различных шоу-турнирах.

— В начале января будет шоу-гонка с участием лыжников и биатлонистов. Ты готов на какое-то подобное шоу?

— Ну вот тут надо будет внимательно регламент посмотреть, всё-таки проводят совместно две федерации, а не частный спонсор, какие-то санкции могут прилететь. Давай вспомним, что творил Петтер Нортуг – он издевался над шведами как мог. И все только про это и говорили. Сейчас же за такое будут дисквалифицировать, поскольку расценят как неспортивное поведение и неуважение к соперникам. Прошло столько лет, и помнят не победы, а те шоу, что устраивал Петтер. Я надеюсь, что предстоящая шоу-гонка будет интересна всем – и нам, и зрителям, и в будущем будут проводиться подобные мероприятия.

— Есть ли смысл выявлять сильнейших между лыжниками и биатлонистами на лыжне и стрельбище? Не проще ли в футбол сыграть или во что-то другое?

— Да хоть в киберспорт, хоть в хоккей! Я за любой кипиш, только зовите. Мы вот одной командой с футболистами играли, Андрей Романов организовывал. Весело же было. Как минимум интерес в том, чтобы попробовать себя в другом спорте, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.