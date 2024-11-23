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Терезе Йохауг с большим преимуществом выиграла разделку на открытии сезона в Бейтостолене

Терезе Йохауг с большим преимуществом выиграла разделку на открытии сезона в Бейтостолене
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на домашнем турнире в Бейтостолене, который считается открытием мирового сезона у лыжников. Она преодолела дистанцию за 26.32,1.

Преимущество Йохауг над вторым местом, которое заняла её соотечественницы Хейди Венг, составило 39,6 секунды. Тройку призёров замкнула Кристин Эустгулен Фоснес с отставанием 56,2 от победительницы.

Лыжи. Открытие сезона в Бейтостолене (Норвегия). Разделка — 10 км. Женщины:

  1. Терезе Йохауг — 26.32,1.
  2. Хейди Венг — отставание 39,6.
  3. Кристин Эустгулен Фоснес +56,2.

В текущем сезоне Йохауг вернулась в спорт после объявления о завершении карьеры в 2022 году и рождении ребёнка. Она намерена выступить на чемпионате мира — 2025, который пройдёт в норвежском Тронхейме.

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