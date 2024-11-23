Терезе Йохауг с большим преимуществом выиграла разделку на открытии сезона в Бейтостолене

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на домашнем турнире в Бейтостолене, который считается открытием мирового сезона у лыжников. Она преодолела дистанцию за 26.32,1.
Преимущество Йохауг над вторым местом, которое заняла её соотечественницы Хейди Венг, составило 39,6 секунды. Тройку призёров замкнула Кристин Эустгулен Фоснес с отставанием 56,2 от победительницы.
Лыжи. Открытие сезона в Бейтостолене (Норвегия). Разделка — 10 км. Женщины:
- Терезе Йохауг — 26.32,1.
- Хейди Венг — отставание 39,6.
- Кристин Эустгулен Фоснес +56,2.
В текущем сезоне Йохауг вернулась в спорт после объявления о завершении карьеры в 2022 году и рождении ребёнка. Она намерена выступить на чемпионате мира — 2025, который пройдёт в норвежском Тронхейме.