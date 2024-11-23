Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Терезе Йохауг прокомментировала уверенную победу в Бейтостолене

Терезе Йохауг прокомментировала уверенную победу в Бейтостолене
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала свою победу в разделке на открытии сезона в Бейтостолене (Норвегия).

«Это были нервные часы. Возникает много волнения и нервозности, когда очень ждёшь начала. Я очень довольна, что мне удалось так хорошо пробежать гонку. Удалось пройти дистанцию очень хорошо технически. Этому я рада больше всего. Мне удалось успокоиться, это была моя главная цель перед стартом», — приводит слова Йохауг VG.

Напомним, сегодня, 23 ноября, Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Преимущество Йохауг над вторым местом, которое заняла её соотечественница Хейди Венг, составило 39,6 секунды.

Материалы по теме
Терезе Йохауг с большим преимуществом выиграла разделку на открытии сезона в Бейтостолене
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android