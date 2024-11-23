Терезе Йохауг прокомментировала уверенную победу в Бейтостолене

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала свою победу в разделке на открытии сезона в Бейтостолене (Норвегия).

«Это были нервные часы. Возникает много волнения и нервозности, когда очень ждёшь начала. Я очень довольна, что мне удалось так хорошо пробежать гонку. Удалось пройти дистанцию очень хорошо технически. Этому я рада больше всего. Мне удалось успокоиться, это была моя главная цель перед стартом», — приводит слова Йохауг VG.

Напомним, сегодня, 23 ноября, Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Преимущество Йохауг над вторым местом, которое заняла её соотечественница Хейди Венг, составило 39,6 секунды.