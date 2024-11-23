Йоханнес Клебо одержал победу в классической разделке на открытии сезона в Бейтостолене
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на домашнем турнире в Бейтостолене, который считается открытием мирового сезона у лыжников. Он преодолел дистанцию за 23.42,3.
Второе место занял Мартин Лёвстрём Нюэнгет с отставанием в 15,3 секунды от победителя. Тройку призёров замкнул победитель общего зачёта Кубка мира сезона-2023/2024 Харальд Эстберг Амундсен (+18,9).
Лыжи. Открытие сезона в Бейтостолене (Норвегия). Разделка — 10 км. Мужчины:
- Йоханнес Клебо — 23.42,3.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет — отставание 15,3.
- Харальд Эстберг Амундсен +18,9.
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