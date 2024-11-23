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Терезе Йохауг: поняла, что техника моего классического хода, похоже, начала ослабевать

Терезе Йохауг: поняла, что техника моего классического хода, похоже, начала ослабевать
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о победе в разделке на открытии сезона в Бейтостолене (Норвегия).

«До этого у меня был очень напряжённый месяц подготовки. Моральный дух то поднимался, то опускался. Я не ожидала, что здесь мне придётся так быстро ехать. Зато поняла, что техника моего классического хода, похоже, начала ослабевать», — приводит слова Йохауг VG.

Напомним, сегодня, 23 ноября, Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Преимущество Йохауг над вторым местом, которое заняла её соотечественница Хейди Венг, составило 39,6 секунды.

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