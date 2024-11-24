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«Она была второй раньше». Венг — о шансах Йохауг на первом этапе Кубка мира в Руке

«Она была второй раньше». Венг — о шансах Йохауг на первом этапе Кубка мира в Руке
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Пятикратная чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Хейди Венг заявила, что четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг может проиграть на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Думаю, что в Руке всё будет ровно и Терезе будет там побеждена. Она была второй раньше, когда тоже была на высоте. Там ей будет немного трудно, но посмотрим», — приводит слова Венг VG.

«Хайди, наверное, права. Ещё не видела ничего от Эббы, но мне придётся пристегнуться, чтобы достать Эббу в Руке», — ответила Йохауг.

На открытии сезона в Бейтостолене (Норвегия) Терезе Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Она преодолела дистанцию за 26.32,1. Второй стала Хейди Венг.

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