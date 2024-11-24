Вяльбе: Ступак ушла из спорта. Говорит, что, может, ещё и вернётся, но я сильно сомневаюсь

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что сомневается в возвращении в спорт олимпийской чемпионки лыжницы Юлии Ступак (Белорукова).

«Ну Юля (Ступак) ушла из спорта, этот сезон она совсем не тренируется, не знаю. Говорит, что, может быть, ещё и вернётся. В чём я, конечно, сильно сомневаюсь», — сказала Вяльбе проекту «На лыжи».

Напомним, спортсменка недавно объявила о выходе из сборной России. В прошедшем сезоне она редко появлялась на официальных турнирах.

28-летняя Ступак — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира.