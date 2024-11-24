«Открыть интернет не должно составлять труда». Елена Вяльбе — о трансляциях лыжных гонок

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о проблеме трансляции крупных лыжных соревнований. Некоторые из них не показывают на ТВ из-за специфики мест проведения гонок.

— Либо у нас люди очень ленивые, я не знаю… Но открыть интернет, мне кажется, сейчас не должно составлять труда. Даже можно сделать так, что будешь по телевизору смотреть тот же самый интернет. В Вершине Тёи очень тяжёлая логистика, туда очень сложно привезти ПТС-ки, прийти фурам. Поэтому «Матч ТВ» этот вариант не рассматривал. У нас в Чусовом тоже не будет ТВ, будет интернет-трансляция. Все остальные трансляции, кроме Апатитов, будут по «Матч ТВ».

Команда, с которой мы работаем не первый год, отрабатывает интернет-трансляции с каждым годом всё лучше. Они продвигаются вперёд, слушают, что говорят тренеры и судьи. Просто зайдите на один из сайтов, на сайт федерации – сигнал по интернету отправляется в разные точки. Пожалуйста, смотрите.

– Кому сейчас принадлежат права на трансляции?

– «Матч ТВ» – те гонки, которые показывают они. Остальные у федерации. Мы договорились, что мы и им даём сигнал, — сказала Вяльбе проекту «На лыжи».