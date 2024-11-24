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Белослудцева выиграла гонку на 10 км классическим стилем в Кировске, Васильева — 2-я

Белослудцева выиграла гонку на 10 км классическим стилем в Кировске, Васильева — 2-я
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Сегодня, 24 ноября, российская лыжница, представляющая Удмуртию, Дарья Белослудцева стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем в рамках Всероссийских соревнований «Хибинская гонка», которые проходят в Кировске. Она преодолела дистанцию за 31.50,9. Второй стала Лилия Васильева. Она отстала от Белослудцевой на 36,4. Тройку лидеров замкнула Арина Былинко (+45,8).

Лыжные гонки. «Хибинская гонка», Кировск. 10 км. Женщины. Классический стиль:

  1. Дарья Белослудцева — 31.50,9.
  2. Лилия Васильева — отставание 36,4.
  3. Арина Былинко + 45,8.
  4. Алёна Перевозчикова + 54,5.
  5. Анастасия Власова + 59,1.

Ранее Лилия Васильева стала победительницей гонки с раздельным стартом на 5 км свободным стилем в рамках соревнований в Кировске.

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