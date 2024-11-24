«Вернусь в Шейкампен и лягу на диван». Клебо — о пропуске гонки в Бейтостолене

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, почему пропустит гонку свободным стилем на 10 км на домашнем турнире в Бейтостолене, который считается открытием мирового сезона у лыжников.

«Вернусь в Шейкампен и лягу на диван. А завтра утром пойду тренироваться, приготовлю себе хороший завтрак и буду смотреть, как люди будут преодолевать дистанцию. Три дня назад у меня был сложный день, чувствовал тяжесть, но потом немного отпустило. Учитывая прежний опыт, это вполне нормально», — приводит слова Клебо Nettavisen.

В субботу, 23 ноября, Йоханнес Клебо выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на домашнем турнире в Бейтостолене.