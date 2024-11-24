Елена Вяльбе — о новой сервис-фуре для сборной: рассчитываем, что через полтора года будет

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о новой сервис-фуре для сборной России, которую рассчитывает получить через полтора года.

«Мы обратились к отечественным производителям – они делают дома на колёсах, передвижные кафе и так далее. Для них производство такого грузовика – новый опыт. Представители компании приезжали к нам, внимательно изучили особенности нашей нынешней фуры, которую делали шведы, внимательно выслушали пожелания. Видно, что они заинтересованы. Мы хотим, чтобы фура была двухэтажной, чтобы для подготовки лыж порошками было отдельное помещение.

Планируем, что там будут и комнаты отдыха, где спортсмены могут расположиться в том числе и во время перерыва между квалификацией и забегами на выбывание в спринте. Не секрет, что они и сейчас по привычке идут в фуру, переобуваются и вдыхают те вредные частицы, которые образуются в процессе подготовки лыж. Мы очень внимательно проработали весь проект – он готов. Очень рассчитываем, что через полтора года у нас будет новая фура», — сказала Вяльбе проекту «На лыжи».