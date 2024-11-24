Ермил Вокуев выиграл разделку на 15 км в Кировске
Российский лыжник Ермил Вокуев одержал победу в гонке с раздельного старта на 15 км классическим стилем в рамках Всероссийских соревнований «Хибинская гонка», которые проходят в Кировске. Он преодолел дистанцию за 40.52,0. Второе место занял Андрей Кузнецов, финишировавший с отставанием 29,8 секунды от победителя. Тройку призёров замкнул Андрей Мельниченко с отставанием 42,9 секунды.
Лыжные гонки. «Хибинская гонка», Кировск. 15 км. Мужчины. Классический стиль:
- Ермил Вокуев — 40.52,0.
- Андрей Кузнецов — отставание +29,8.
- Андрей Мельниченко +42,9.
- Александр Гребенько +1.02,0.
- Евгений Белов +1.06,6.
- Андрей Алипкин +1.18,9.
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